Insomniac donerà $ 50.000 a un'organizzazione pro-aborto e anche Sony lo farà, ma ad una condizione

Secondo quanto riferito, Sony Interactive Entertainment sta pianificando una donazione a un'organizzazione pro aborto in seguito alle critiche dei dipendenti sulla dichiarazione di Jim Ryan. La scorsa settimana, il CEO di SIE Jim Ryan ha inviato ai dipendenti un'e-mail esortandoli a "rispettare le divergenze di opinione" sull'argomento alla luce di una bozza della Corte Suprema trapelata che suggerisce che intende ribaltare Roe vs. Wade, sentenza che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti.

Il messaggio, che secondo quanto riferito includeva "cinque paragrafi dettagliati" sui compleanni dei gatti di Ryan, abbia fatto arrabbiare molti dipendenti di PlayStation, incluso il personale dello studio dietro Spider-Man, Insomniac Games, che prevede di donare $ 50.000 in un'organizzazione pro aborto.

Secondo un'e-mail interna inviata dal CEO di Insomniac Ted Price e condivisa dal Washington Post, Sony effettuerà un'altra donazione, così come le donazioni individuali fatte dai dipendenti dello studio attraverso il programma "PlayStation Cares" dell'azienda.

Sony quindi sta pianificando di collaborare con Insomniac per creare un programma che fornisca aiuti finanziari ai dipendenti che devono viaggiare al di fuori dei loro stati di origine per ricevere cure sulla riproduzione. Tuttavia, Price ha affermato che PlayStation non consentirà a nessuno dei suoi studi di commentare pubblicamente i diritti sull'aborto.

Following the Jim Ryan gaffe, Insomniac Games plans to donate $50,000 to the Women’s Reproductive Rights Assistance Project (WRRAP), according to an internal email sent May 13 from Insomniac CEO Ted Price viewed by The @washingtonpost



"Potrebbero esserci ripercussioni materiali per noi come sussidiaria interamente controllata" se Insomniac scegliesse di andare contro i desideri di Sony. Price ha dichiarato: “Sony non approverà nessuna dichiarazione di nessuno studio sul tema del diritto all'aborto. Abbiamo lottato duramente per questo e non abbiamo vinto”.

Ha aggiunto: “Per quanto riguarda la nostra libertà di parola, mentre abbiamo molta autonomia che spesso viene data per scontata, ci sono momenti in cui dobbiamo riconoscere che facciamo parte di un'organizzazione più ampia. Per la maggior parte la nostra capacità di twittare è stata illimitata. Tuttavia ci sono rari momenti in cui siamo all'opposizione (come questa settimana) e Sony avrà l'ultima parola".

Fonte: The Verge e The Washington Post