Halo Infinite consentirà di avanzare di livello nel Battle Pass non con punti XP ma tramite sfide

I giocatori di Halo Infinite progrediranno nel battle pass tramite sfide in-game anziché XP. Attraverso un tweet, il community manager di 343 Industries John Junyszek ha affermato che giocare e vincere le partite offrirà sfide "che aiuteranno i giocatori a progredire attraverso il Battle Pass". Ciò significa "nessun XP per partita al momento del lancio", ma che i giocatori "proseguiranno sempre attraverso le sfide".

Ciò ha portato alcuni giocatori a chiedersi cosa sarebbe successo se si fossero esaurite le sfide quotidiane da completare. In risposta, Junszek ha affermato che il recente test tecnico aveva avuto un problema che aveva costretto alcuni giocatori a completare tutte le sfide disponibili. Gli attuali piani di lancio di 343, tuttavia, mostrano come sia estremamente difficile esaurire le sfide quotidiane.

Alcuni giocatori in risposta al tweet sembrano preoccupati per l'uso di sfide piuttosto che l'utilizzo di XP per progredire nel battle pass, ma vale la pena notare che Junyszek afferma che non ci saranno XP per partita "al momento del lancio". Ciò potrebbe significare che 343 prenderà in considerazione la possibilità di cambiare il sistema in un secondo momento: probabilmente il tutto dipenderà dal feedback dei giocatori.

Hey Nick - playing and winning matches will be challenges, which will help players progress through the Battle Pass. Even though this means no per-match XP at launch, you're still always progressing through challenges and therefore the BP. We'll update the blog to clarify ? — John Junyszek (@Unyshek) August 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S: lo studio ha inoltre affermato che mostrerà il gameplay della campagna principale man man che ci avvicineremo all'uscita del gioco.

Fonte: WindowsCentral