Saints Row nel nuovo video ci dà il benvenuto a Santo Ileso

Saints Row è stata una delle più grandi rivelazioni durante la Gamescom Opening Night Live di questa settimana, anche se la sua introduzione in CGI non è stata accolta con gioia dai fan di lunga data. In seguito lo sviluppatore Volition ha pubblicato un nuovo video che ci consente di dare uno sguardo più approfondito sull'ambientazione di Santo Ileso.

L'ambientazione degli Stati Uniti sud-occidentali di Santo Ileso è una cosa nuova della serie, anche se gli sviluppatori di Volition sostengono che il gioco sarà ancora "strano". Successivamente, il video ci presenta il cast di quattro personaggi principali che diventeranno amici: il Boss, Eli l'investitore, Nina e Kevin, un aspirante chef televisivo.

Il primo trailer CGI di questa settimana per Saints Row ha attualmente 22mila voti negativi su YouTube e solo 16mila voti positivi. In seguito alle critiche dei giocatori, anche l'account Twitter dello studio di sviluppo ha risposto a tono, sostenendo di non voler fare assolutamente marcia indietro su questo reboot. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Saints Row sarà disponibile a febbraio del 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: VGC