Saints Row riceve recensioni deludenti e le azioni di Embracer registrano un calo

Le recensioni deludenti di Saints Row hanno influito sulle azioni di Embracer.

Il lancio del reboot di Saints Row è stato visto come il primo grande test per Embracer, dopo l'enorme e tuttora in corso serie di acquisizioni della società negli ultimi due anni.

Ma la risposta riservata a Saints Row è stata poco brillante da parte di molte testate (avete letto la nostra recensione?).

Secondo Axios, le azioni di Embracer sono scese di circa il 7%.

Il gioco è un reboot dello stravagante franchise d'azione open world Saints Row, e sin dal suo annuncio un anno fa ci si era interrogati sulla direzione del progetto. Originariamente previsto per il lancio a febbraio, il gioco è stato poi rinviato di sei mesi, per arrivare infine questa settimana.

In passato, Embracer ha dichiarato che la sua strategia di avere così tanti progetti in cantiere aiuta a proteggersi dal fallimento di un singolo e costoso progetto.

Inoltre, Embracer ha beneficiato dell'acquisizione di varie società e franchise a prezzi relativamente bassi.

La scorsa settimana il gruppo ha annunciato l'intenzione di acquisire i diritti per la realizzazione di videogiochi basati sulla Terra di Mezzo di Tolkien, compreso Il Signore degli Anelli, per una cifra che a molti è sembrata sorprendentemente bassa.

In precedenza, aveva anche rilevato da Square Enix gli sviluppatori di Tomb Raider e Deus Ex, Crystal Dynamics ed Eidos Monteal, per la cifra di 300 milioni di dollari.

Ma evidentemente Embracer è ancora preoccupata per il livello di qualità dei suoi progetti. Proprio ieri è stato riportato che il publisher ha spostato lo sviluppo del suo remake di Knights of the Old Republic a un altro studio interno a causa di problemi di produzione.

Fonte: Eurogamer.net.