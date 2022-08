Saints Row è pieno di bug ma debutta al primo posto nella classifica di vendite in UK

Il reboot di Saints Row è stato lanciato la scorsa settimana ed è stato accolto con recensioni contrastanti, anche se sembra aver avuto un buon inizio per quanto riguarda le vendite.

Secondo gli ultimi dati settimanali sulle vendite fisiche nel Regno Unito pubblicati da Gfk, il gioco open world di Volition ha raggiunto la vetta della classifica britannica al suo debutto. Come riporta Christopher Dring di GamesIndustry su Twitter, al lancio il gioco ha venduto fisicamente quasi cinque volte di più rispetto all'ultimo titolo dello sviluppatore, Agents of Mayhem del 2017.

Oltre a questo, gran parte della top 10 è occupata da giochi che generalmente sono presenti in queste classifiche su base settimanale. Horizon Forbidden West continua a vendere bene e si colloca al secondo posto, mentre l'altra esclusiva PlayStation, Gran Turismo 7, si trova alla posizione n. 8. Nel frattempo, sono presenti in classifica anche alcuni titoli first party per Nintendo Switch, tra cui Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Pokemon Legends: Arceus.

Minecraft e Grand Theft Auto 5 si trovano spesso nella top 10, come nella classifica di questa settimana, mentre LEGO Star Wars: The Skywalker Saga si trova in coda alla classifica.

Ecco la top 10 completa della settimana conclusasi il 27 agosto:

Saints Row Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Pokemon Legends: Arceus Minecraft Gran Turismo 7 Grand Theft Auto 5 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Fonte: Gamingbolt.