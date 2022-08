Saints Row è pieno di bug? Arriva la risposta di Volition

Volition ha risposto al lancio problematico di Saints Row, affermando di essere "consapevole dei problemi" e di essere attivamente impegnata a risolverli.

Saints Row è stato finalmente lanciato dopo quasi un decennio di assenza. Purtroppo, il gioco sembra aver mancato il bersaglio sotto molti punti di vista e sia la critica che i giocatori gli hanno assegnato recensioni negative, con un punteggio di 63 per la critica e di 30 per gli utenti su Metacritic. Una delle lamentele più diffuse è che il gioco è incredibilmente buggato e incompiuto: i giocatori hanno segnalato crash, cancellazione dei progressi, problemi visivi e altro ancora.

Ora, l'account ufficiale di Saints Row ha riconosciuto i feedback negativi, affrontando principalmente i bug e i glitch riscontrati dai giocatori. Il team ha promesso che si continuerà a lavorare sulle correzioni e che il primo hotfix è previsto nei prossimi giorni.

Il comunicato recita: "Hey Saints, grazie per il vostro supporto al lancio di Saints Row - Abbiamo letto i vostri commenti e feedback e siamo consapevoli dei problemi riscontrati da alcuni giocatori, così come dei suggerimenti per i contenuti futuri. Stiamo lavorando a una serie di aggiornamenti per tutte le piattaforme che presenteremo e pubblicheremo nei prossimi giorni e settimane".

Volition ha poi menzionato specificamente alcune delle correzioni che arriveranno nei prossimi giorni: "l'Hotfix #1 sarà distribuito nei prossimi giorni e risolverà i problemi della telecamera, i bug delle animazioni, i problemi di lancio su PC e i crash, e abbiamo già distribuito una correzione per la versione Epic Games. Vi ringraziamo per la vostra pazienza".

