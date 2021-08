Battlefield 2042 è già nel mirino degli hacker? Secondo l'insider Tom Henderson è ormai spacciato

Battlefield 2042 non è ancora uscito, ma le grane con i cheater e gli imbroglioni sono già presenti e palpabili.

Tempo fa, vi avevamo riportato di come, nonostante l'FPS di DICE e Electronic Arts sia previsto il prossimo 22 ottobre, in rete inizino già a circolare annunci per la vendita di trucchi e cheat.

Se in giro esistono già cheat, bot e chissà cos'altro per rovinare il divertimento multiplayer di Battlefield 2042, quando il gioco uscirà sarà una vera e propria apocalisse.

Questa è l'opinione di Tom Henderson, noto insider e leaker, il quale ha voluto investigare sulla vicenda e scoprire quanto sia grave la situazione. Brutta notizia: lo è.

"Ho parlato recentemente con un venditore di hack riguardo Battlefield 2042 e sul fatto che ne stiano già pubblicizzando i cheat...la sua risposta è stata: 'Già, quel gioco è fot**to. Abbiamo avuto una crescita del 400% nel traffico del sito e nelle iscrizioni da luglio ad agosto e sono principalmente tutti alla ricerca di Battlefield 2042.'.".

I recently spoke with a hacker provider about #Battlefield2042 cheats already being advertised etc.



He replied, "Yeah, that game is fucked. We have seen a 400% rise in website traffic and sign-ups in August over July, with a large amount of that coming from BF 2042 searches". — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 24, 2021

Battlefield 2042, naturalmente, farà uso dell'anti-cheat al lancio, ma pare che gli hacker non siano intimoriti da tale protezione.

Purtroppo, anche nel caso i primi hack si rivelassero dei fallimenti, nessun gioco è mai al sicuro da questi disturbatori: giochi come Warzone, Rainbow Six Siege, Fortnite, Apex Legends, eccetera...sono tutti vittima di un continuo tira-molla fra sviluppatori e hacker, in una guerra che va avanti da anni.

Per il momento, non possiamo far altro che aspettare il lancio del gioco e sperare che questi catastrofismi non si avverino.

Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

