Halo, la serie TV passa da Showtime a Paramount + e debutterà nel 2022

Halo sarà adattato in una serie televisiva. In effetti, le riprese per la sua prima stagione sono finite e stiamo solo aspettando gli aggiustamenti finali per il debutto. Questa produzione doveva originariamente debuttare su Showtime, ma alla fine è stata trasferita alla Paramount +. Ora sappiamo il motivo.

Recentemente, Showtime ha tenuto un panel al TCA in cui ha parlato la presidente Jana Winograd. Winograd ha chiarito che erano molto entusiasti di avere Halo nel loro catalogo, tuttavia, ha ritenuto che scambiare questa serie con The Man Who Fell to Earth (che avrebbe debuttato su Paramount + ed è stato spostato su Showtime) fosse la cosa migliore per entrambi.

"Amiamo Halo e proviamo molto affetto per la serie, quindi continueremo a essere coinvolti creativamente e nella sua produzione. La verità è che ci siamo sempre sentiti un po' isolati rispetto all'universo di Shotwime. Abbiamo fatto un lavoro fantastico nello show, sul dramma dei personaggi per cui siamo così famosi. Ma si tratta di uno spettacolo molto ampio, quindi quando è arrivata la Paramount + è stata una scelta naturale farlo passare a loro" ha dichiarato.

Perché non preparare la serie Halo per Paramount + fin dall'inizio? Il fatto è che Showtime ha iniziato a lavorare alla serie Halo per 7 anni. A quel tempo non si sapeva che Paramount + sarebbe esistita ed è per questo che la serie è stata realizzata da e per Showtime. Ad ogni modo, la serie TV ora dovrebbe arrivare il prossimo anno, ma ad oggi non c'è ancora una data precisa.

Fonte: Decider