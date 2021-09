Call of Duty Warzone ha un grave glitch nella modalità spettatore che regala grandissimi vantaggi

I giocatori sono sempre alla ricerca di modi intelligenti per guadagnare più uccisioni negli sparatutto competitivi e Call of Duty: Warzone non fa eccezione. Dal lancio della Stagione 5, il gioco Battle Royale ha visto una varietà di bug e glitch, incluso uno che offre ai giocatori armi aggiuntive. Ma la più recente scoperta offre ai giocatori un vantaggio piuttosto significativo.

Un glitch consente ai compagni di squadra di individuare i nemici in modalità spettatore.

In breve, questo exploit consente ai giocatori di Call of Duty: Warzone di guadagnare un vantaggio giocando in squadra. Quando un compagno di squadra muore, può usare la modalità spettatore per individuare il posizionamento dei nemici. Se la squadra comunica correttamente, tutto ciò che devono fare è chiamare la posizione e i loro compagni di squadra possono assicurarsi l'uccisione.

Questo esatto scenario si verifica nella clip dell'utente Reddit Csmith1875:

E' probabile che altri giocatori proveranno ad avvantaggiarsi tramite il gltch, soprattutto se può essere utilizzato nelle nuove modalità di gioco in arrivo.

D'altra parte, chiunque cerchi di trarre vantaggio dal problema tecnico dovrebbe stare attento. Proprio di recente, oltre 100.000 giocatori di Call of Duty: Warzone sono stati bannati a causa dell'hacking. Sebbene un bug sia piuttosto innocuo in confronto, non sarebbe la prima volta che i giocatori vengono puniti per l'utilizzo di metodi scorretti.

Call of Duty: Warzone è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.