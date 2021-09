Forza Horizon 5 svelerà la sua campagna in un nuovo live streaming. Ecco data e orari

Forza Horizon 5 è stato tra i protagonisti della Gamescom 2021 ma, a quanto pare, Playground Games vuole condividere con i fan ulteriori dettagli sull'atteso gioco.

Per questo motivo, lo studio ha fissato un nuovo evento in streaming che si terrà domani, 7 settembre, alle ore 19 italiane.

Nello specifico, lo streaming della serie "Let's Go!" si focalizzerà sulle novità introdotte nella campagna di Forza Horizon 5.

Poco tempo fa, Playground ha confermato che la campagna sarà un po' diversa rispetto a quella vista nei precedenti capitoli della serie, e che il sistema di di progressione dei livelli di Prestigio del giocatore sarà simile a quello di Forza Horizon 4.

You can't go wrong joining us next week for the latest Let's ¡Go! stream, live at https://t.co/rXLuDb5sWb. See you there! #FH5 pic.twitter.com/5H93J214Dy — Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per chi ne volesse sapere di più su Forza Horizon 5, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra anteprima.

Forza Horizon 5 arriverà su Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 9 novembre.

Fonte: Twitter.