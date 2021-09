Call of Duty Warzone piagato ancora una volta dagli hacker e dai loro veicoli volanti

Call of Duty Warzone è pieno zeppo di cheater e anche se Activision ha mostrato recentemente il video di un giocatore bannato a vita per aver utilizzato cheat, è anche vero che la società ne deve fare ancora di strada prima di poter rendere il suo gioco più piacevole per i giocatori. Ora è comparso un nuovo trucco che se non facesse arrabbiare i giocatori sarebbe anche divertente.

Sappiamo che i cheat più diffusi all'interno del battle royale sono gli aimbot e i wallhack: con quest'ultimo, i giocatori possono vedere i loro avversari attraverso i muri, mentre gli aimbot sappiamo che aiutano i giocatori a mirare perfettamente ai nemici con precisione.

L'ultimo hack invece è molto diverso rispetto a questi due: il video pubblicato su Reddit dall'utente Aquilo3D mostra i cheater che si lanciano su un veicolo volante (in questo caso una moto) e atterrano proprio addosso al malcapitato di turno. La killcam mostra che dopo aver ucciso l'utente Reddit, la moto si libra in aria per andare alla ricerca di un altro nemico.

Ora non ci resta che attendere e vedere se l'ultimo sistema anti-cheat che Activision implementerà entro la fine dell'anno riuscirà ad eliminare la maggior parte degli hacker che sfruttano programmi per rovinare il gioco alle altre persone.

Fonte: GameRant