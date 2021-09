Call of Duty: Warzone incassa $5,2 milioni al giorno per un nuovo report

Call of Duty: Warzone sta guadagnando oltre $ 5,2 milioni al giorno, secondo un nuovo studio di NetBet.

Molti giocatori di Warzone sono frustrati per la presenza dei cheater nel gioco e i migliori streamer sono stati costretti a provare altri giochi come Apex Legends. Tuttavia, questo non sembra influenzare i profitti del titolo battle royale free-to-play.

Il report afferma che Warzone ha visto la più grande crescita anno su anno di qualsiasi altro gioco, aumentando le sue entrate del 196%. Negli ultimi 12 mesi, secondo quanto riferito, il gioco ha generato $ 1,91 miliardi.

Quando si tratta di giochi console, Warzone è di gran lunga il titolo più redditizio in questo momento. L'FPS di Activision sta guadagnando, in media, $3.633 al minuto, secondo NetBet. L'altro titolo più redditizio è FIFA 20 di EA, che guadagna $2.054 al minuto, con Grand Theft Auto V al terzo posto a $1.733 al minuto.

Call of Duty: Black Ops Cold War, l'ultimo capitolo del franchise, guadagna $1.289 al minuto e ha incassato un totale di circa $678 milioni dal lancio, secondo NetBet.

Lo studio di NetBet non ha menzionato le entrate per titoli battle royale comparabili come Apex o Fortnite, ma i numeri chiariscono che Warzone stia guadagnando molti soldi.

Fonte: Dotesports.