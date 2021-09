Call of Duty: Warzone svela la nuova mappa Pacific legata a Call of Duty Vanguard

Call of Duty: Vanguard è il prossimo capitolo del franchise di Call of Duty che porterà con sé anche una nuova era per Call Of Duty: Warzone.

Una nuovissima mappa per il battle royale sarà lanciata poco dopo l'uscita di Vanguard il 5 novembre.

"Raven Software, in collaborazione con gli studi partner di Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios e Toys for Bob, è entusiasta di confermare che Warzone riceverà una nuova mappa ambientata nel Pacifico entro fine anno, dopo l'uscita di Call of Duty: Vanguard. La mappa Pacific offrirà un'isola progettata interamente da zero e con nuovissimi punti d'interesse", si legge nel comunicato ufficiale.

"La mappa Pacific di Warzone segnerà un distacco netto dalle ambientazioni martoriate dalla guerra di Verdansk, proponendo qualcosa di più vivo, vibrante e ricco di segreti tutti da scoprire. Inoltre, abbiamo già in programma nuove ed entusiasmanti esperienze che ti accompagneranno durante tutta la tua permanenza nel Pacifico. L'isola, grande all'incirca come Verdansk, è stata progettata tenendo conto del feedback dei giocatori in questi ultimi due anni. Il risultato è uno spazio di gioco incredibilmente avvincente con numerosi punti d'interesse da esplorare e un potenziale eccezionale in quanto a varietà dei combattimenti".

È interessante notare anche che gli sviluppatori hanno impiegato del tempo per annunciare la nuova mappa di Warzone poiché stanno lavorando per creare un nuovissimo sistema anti-cheat per aiutare a liberare il gioco dai cheater.

Fonte: PSU.