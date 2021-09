Gran Turismo 7 finalmente al PlayStation Showcase con trailer gameplay e data di uscita

Presentato un trailer che ha ricalcato quello dell'originale Gran Turismo, il settimo capitolo si è finalmente mostrato con altro gameplay ma ancora senza data d'uscita. sembra in tutto e per tutto un remake di Gran Turismo del 1997, tecnicamente eccezionale per gli esterni, meno negli interni da quanto traspare. Ma conoscendo Kazunori Yamahuchi, ci sarà altro tempo per lavorarci.

Gran Turismo 7 sarà disponibile il 4 marzo 2022 su PS5 e PS4!