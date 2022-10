Gran Turismo 7 sta per aggiungere altre quattro auto, ecco il solito teaser "vedo non vedo" di Yamauchi

Sta per arrivare un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, accompagnato da quattro nuove vetture gratuite, annunciato col solito metodo da Kazunori Yamauchi via Twitter. Ormai è divenuto un gioco nel gioco scoprire quali vetture appariranno nel racing game Polyphony Digital.

La più semplice da identificare è la Nissan Skyline GT-R del 1973, una vettura estremamente rara visto che ne sono state realizzate solo 197. Accanto, dovremmo avere una Mazda MX-5 ma quale versione è diffile a dirsi. Di sicuro si tratta della quarta generazione, già presente però in versione 1,5 litri nel titolo. Potrebbe trattarsi dunque di un'edizione maggiorata, magari quella da 2.

Quella ovvia è Nissan GT-R GT3 ma aggiornata ai nuovi standard, facelift e aerodinamica. Resta da capire ulteriormente se si tratta della versione 2018 o la Evo del 2020. Infine, ultima ma non ultima, abbiamo la Maserati Merak,un pezzo di storia del design italiano e che qui dovremmo vedere nella sua versione standard.

Ovviamente, oltre all'ingresso delle nuove vetture arrivereranno anche aggiornamenti tecnici, di cui per ora non sappiamo nulla. Non dovrebbe mancare nemmeno molto alla release di questo aggiornamento.

Fonte: GTPlanet