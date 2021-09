Tencent e NetEase: il governo cinese chiede di rimuovere i personaggi maschi 'effemminati' nei giochi

Le autorità cinesi hanno ordinato ai giganti del gioco Tencent e NetEase di porre fine alla loro attenzione sui profitti ed eliminare i contenuti percepiti come "effemminati". Si tratta dell'ultima mossa delle autorità per rafforzare la presa sul settore tecnologico: come sappiamo la Cina ha recentemente ristretto ancora le ore di gioco per gli under 18, che possono avere sessioni online di sole tre ore a settimana.

I funzionari hanno convocato recentemente le aziende di gioco tra cui Tencent e NetEase, i due leader di mercato nella scena multimiliardaria cinese dei giochi, per discutere ulteriori limiti al settore. Tra i nuovi bersagli ci sono le rappresentazioni mediatiche di uomini, che secondo gli esperti sono motivo di ansia tra la vecchia generazione conservatrice di leader del Partito Comunista.

Nei giorni scorsi, i regolatori hanno ordinato alle emittenti di resistere a "estetiche anormali" come gli uomini "effemminati", chiedendo rappresentazioni più maschili nello sviluppo di giochi. "I contenuti osceni e violenti e quelli che generano tendenze malsane, come il culto del denaro e l'effeminatezza, dovrebbero essere rimossi", è stato detto dai funzionari.

Le imprese che trasgrediscono le regole saranno punite, avvertono le autorità.

Fonte: Forbes