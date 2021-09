Halo Infinite e Rockstar Energy Drink insieme per aiutare i giocatori a fare il pieno di caffeina

L'account Twitter ufficiale di Rockstar Energy Drink ha pubblicato un messaggio criptico - solo una data e un trailer ambiguo, essenzialmente - insieme a un link a un sito Web Rockstar Energy a tema Halo Infinite.

Il sito Web collegato ha un conto alla rovescia, che tiene traccia dei giorni in tempo reale fino al 1° ottobre 2021. Presumibilmente, questa è la data di lancio per una possibile collaborazione promozionale tra le due entità. Il trailer non aiuta molto in termini di informazioni, in quanto è piuttosto vago. Tuttavia possiamo immaginare che a partire dal mese prossimo, almeno negli USA, saranno disponibili le lattine di energy drink a tema Halo Infinite in edizione limitata.

Non è la prima volta per Halo Infinite, dato che già lo scorso anno il gioco aveva ricevuto una partnership con un altro energy drink, Monster Energy. Il packaging decorato con le immagini di Master Chief è riuscito a farsi strada nei negozi proprio prima che lo sparatutto in prima persona di Microsoft fosse posticipato al 2021.

Resta da vedere se da questa collaborazione nasceranno anche premi in palio oppure no. Non ci resta quindi che aspettare il 1° ottobre.

Fonte: Gamespot