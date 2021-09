PS5 sta ormai mandando in pensione PS4: al PlayStation Showcase ci sono sempre più esclusive next-gen

Il PlayStation Showcase ha mostrato una carrellata di titoli che arriveranno sulle console di Sony, ma ciò che salta all'occhio è che molti di questi annunci erano esclusivi PlayStation 5. Sony quindi è pronta a lasciarsi alle spalle PlayStation 4? Così sembrerebbe.

Dei 18 giochi mostrati ieri, nove sono attualmente elencati come versioni solo per PS5, ma solo sette, di cui sei che abbiamo visto prima, stanno uscendo sia per PS4 che per PS5. Kotaku per l'occasione ha stilato un elenco, suddividendo i giochi in arrivo per entrambe le console e titoli esclusivi per PlayStation 5.

Giochi in arrivo sia su PS4 che su PS5:

Guardians of the Galaxy in arrivo il 26 ottobre

God of War Ragnarok

Tiny Tina's Wonderlands, lo spinoff di Borderlands che uscirà il 25 marzo 2022

Rainbow Six Extraction che è in arrivo il 22 gennaio

Alan Wake Remastered

Gran Turismo 7 che uscirà il 4 marzo 2022

Tchia, la simpatica avventura open-world tropicale

Giochi esclusivi PS5:

Deathloop, disponibile il 14 settembre

Marvel's Wolverine

Marvel's Spider-Man 2 pianificato per il 2023

Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Project Eve

Forspoken

Ghostwire Tokyo

Vampire The Masquerade: Bloodhunt

Kid A Mnesia, l'esperienza musicale interattiva dei Radiohead

Sappiamo che in precedenza titoli come God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West erano previsti solo per PS5 ma in seguito sono stati annunciati anche per PS4. Tuttavia, alcuni di questi giochi non vedranno la luce che tra uno o due anni, pertanto è lecito pensare che saranno esclusivi per la console next-gen.

