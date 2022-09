Marvel’s Wolverine in un concept trailer che immagina il gioco PS5 con Unreal Engine 5

Di recente è stato pubblicato un concept trailer non ufficiale di Marvel's Wolverine con Unreal Engine 5.

Sony e Insomniac Games hanno annunciato Wolverine per PlayStation 5 lo scorso anno. Anche se il gioco non uscirà a breve, sappiamo che si tratterà di un titolo sulla falsariga dei giochi di Spider-Man dello studio. Inoltre, Brian Horton di Insomniac ha dichiarato che il titolo avrà un tono "maturo". Finora, Insomniac ha pubblicato solo un breve teaser trailer di annuncio, ma per la gioia dei fan, ora possiamo vedere come sarebbe il titolo con il nuovo motore di gioco di Epic.

Il concept video mostra la tecnologia Nanite di Epic, Lumen, Ray Tracing e Metahuman. Naturalmente, questo è solo un concept per i fan e Wolverine utilizzerà il motore di gioco di Insomniac invece di Unreal Engine 5. Tuttavia, questo concept mostra cosa è possibile fare sulle piattaforme current-gen.

Marvel's Wolverine non ha ancora una data di uscita, mentre Insomniac sta anche lavorando a uno Spider-Man 2 più "dark".

Come già detto, Marvel’s Wolverine avrà un tono maturo, questo perché Wolverine è sempre stato una personalità particolarmente violenta e generalmente offre un tono molto più oscuro rispetto ad altri personaggi Marvel.

Fonte: Wccftech.