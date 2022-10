Marvel's Wolverine per PS5 in uscita nel 2023? Lo sostiene Microsoft

L'anno scorso, PlayStation ha annunciato il sequel di Marvel's Spider-Man in fase di sviluppo e ha rivelato che Insomniac Games stava lavrando a un nuovo titolo di Wolverine. Marvel's Wolverine è stato annunciato con uno spettacolare reveal trailer, ma non sono state svelate molte informazioni. Non è stato confermato nemmeno un periodo di uscita approssimativo, ma un nuovo documento di Microsoft sembra suggerire una data di lancio fissata al 2023.

Al momento, Microsoft è impegnata nell'operazione di acquisizione di Activision Blizzard. Sebbene l'azienda sperasse di semplificare le cose, le autorità di regolamentazione come la CMA si sono dimostrate difficili da convincere. Microsoft ha presentato il documento per convincere la CMA ad autorizzare l'acquisizione di Activision Blizzard.

Tutti i giochi citati nel documento, tranne Marvel's Wolverine, sono attualmente confermati per il 2023. A Marvel's Wolverine non è ancora stata assegnata una data di lancio, quindi questa sembra una strana dichiarazione da parte di Microsoft.

Inoltre, Insomniac Games è attualmente impegnata con Marvel's Spider-Man 2. Il gioco è già confermato per il 2023 e si attende un reveal del gameplay nei prossimi mesi. Tuttavia, sarebbe difficile per Insomniac Games condurre contemporaneamente lo sviluppo di due progetti e lanciare due grandi titoli AAA nell'arco di 12 mesi.

Sony non ha parlato molto di Marvel's Wolverine dopo il primo trailer. Al momento si sa che il narrative director di Spec Ops: The Line sta lavorando al gioco, ma le informazioni al di là di questo sono molto limitate.

Tuttavia, Insomniac Games è noto per essere uno sviluppatore molto efficiente. Lo studio ha pubblicato 4 giochi (2 Ratchet and Clank e 2 Spider-Man) in 5 anni. Pertanto, non sarebbe sorprendente vedere Marvel's Wolverine arrivare sugli scaffali molto prima del previsto.

Non è improbabile che Microsoft conosca i programmi di uscita di Sony meglio del pubblico in generale. Tuttavia, la notizia deve essere classificata come rumor al momento.

Dopo il successo di Marvel's Spider-Man, lo sviluppatore si è guadagnato una solida reputazione. Molti fan considerano Insomniac Games lo studio perfetto per i futuri giochi di supereroi e le aspettative per Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine sono altissime.

Nel frattempo vi ricordiamo che Spider-Man: Miles Morales arriverà su PC il 18 novembre 2022.

Fonte: Tech4gamers.