Redfall tra dettagli e immagini leak! Nuove informazioni sul gioco di Arkane Studios esclusivo per Xbox

Nell'estate del 2022, salvo imprevisti, arriverà Redfall, il nuovo gioco di Arkane Studios in esclusiva per console Xbox. La storia ci colloca in una città conquistata dai vampiri e assieme ad altri giocatori dovremo cooperare per liberarla e sopravvivere. Ora però sappiamo altro, grazie ad un gigantesco leak trapelato online che mostra non solo immagini inedite del gioco, ma condivide anche ulteriori dettagli sulle sue meccaniche.

Va chiarita una cosa: tutto questo materiale proviene ad un alpha playtest del gioco in fase iniziale, pertanto non c'è ancora niente di definitivo. Anche le immagini non sono di qualità eccelsa, ma ci consentono tuttavia di capire un po' il contesto del gioco e la sua ambientazione.

Secondo quanto riportato dal leak, in Redfall avremo a nostra disposizione 6 personaggi tra cui scegliere, ognuno con un'abilità unica. In linea con ciò che ha sempre offerto Arkane, saremo in grado di approcciarci al gioco in stealth o puntando tutto sull'azione. Nel gioco saremo in grado di scegliere tra una vasta quantità di armi ed equipaggiamento e avremo a che fare con diversi tipi di vampiri ed esseri umani ostili. Sono presenti anche combattimenti contro i boss, che il leaker dice simili a quelli di Borderlands.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Anche l'ambientazione sembra essere interessante, in quanto il leak indica come la mappa sia simile a quella che possiamo trovare in Fallout 76. Questa mappa indicherà le missioni principali, gli incontri casuali con i nemici, punti per il viaggio rapido e le tipiche missioni secondarie.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Altri dettagli aggiuntivi invece erano già conosciuti. Il gioco può essere giocato da solo o in cooperativa e l'ambientazione sarà in stile gotico, molto ispirata a giochi come Vampire: The Masquerade.

Fonte: Wccftech e NEOGaf