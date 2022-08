Redfall sembra enorme! Una sola area di gioco è più grande dell'intera stazione Talos I di Prey

Secondo quanto riferito, una singola area nell'imminente sparatutto sui vampiri di Arkane Studios, Redfall, è più grande dell'intera stazione spaziale Talos I presente in Prey.

Lo stimato sviluppatore è noto per i suoi giochi di ruolo dal level design intricato e altamente coinvolgente come Dishonored e Prey. Mentre lo sparatutto cooperativo di vampiri Redfall sembra un po' diverso dai precedenti titoli dello studio, a quanto pare raggiungerà un simile senso di scala e costruzione del mondo.

Lanciato nel 2017, Prey è una lettera d'amore per i giochi di ruolo di fantascienza coinvolgenti come System Shock e BioShock. Nei panni dello scienziato Morgan Yu, il giocatore ha il compito di attraversare la tentacolare stazione spaziale Talos I mentre combatte un'infestazione di alieni. Prey enfatizza la libertà di scelta consentendo ai giocatori di risolvere i problemi utilizzando una vasta gamma di strumenti, armi, abilità psichiche e percorsi improvvisati attraverso la stazione. Mentre Redfall può sembrare superficiale al confronto, il prossimo gioco di Arkane Studios promette di portare avanti l'eredità dello sviluppatore sulla costruzione del mondo. Redfall consente approcci stealth e sparatutto dando la caccia ai vampiri, per esempio, e una delle sue aree è apparentemente anche più grande di Talos I.

Il team ha dichiarato che una singola area (nello specifico la Fattoria) di Redfall è più grande dell'intera stazione spaziale Talos I di Prey. Questa fattoria costituisce uno dei due distretti principali di Redfall e ciò lascia pensare a quanto sia enorme la dimensione della città del Massachussetts infestata dai non morti. Nella giornata di ieri Redfall è stato il protagonista di un approfondimento durante l'inizio della QuakeCon 2022 e sono stati condivisi tanti dettagli sul gioco in uscita nel 2023.

Fonte: IGN