Redfall potrebbe arrivare alla fine di marzo 2023

L'uscita di Redfall era originariamente prevista per l'estate del 2022, ma il lancio non è avvenuto perché Arkane ha dichiarato di aver bisogno di più tempo e l'ha posticipato alla prima metà del 2023.

Queste sono praticamente tutte le informazioni ufficiali che abbiamo sulla finestra di uscita.

Tuttavia, ora Okami Games ha detto su Twitter di avere maggiori informazioni, e secondo l'insider le sue fonti affermano che possiamo aspettarci l'uscita del gioco "alla fine di marzo", aggiungendo anche che "è previsto anche un accesso anticipato di una settimana per i possessori dei preordini e/o edizioni deluxe".

