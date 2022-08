Redfall: tante informazioni dal QuakeCon 2022 per un titolo che sembra Borderlands con i vampiri. O forse no?

Al QuakeCon 2022 si comincia con Redfall,il nuovo lavoro di Arkane Studios che ha suscitato molta curiosità sopratutto dopo il reveal del primo gameplay all'Xbox & Bethesda Showcase. Harvey Smith ha guidato la tavola rotonda in cui si è parlato del titolo e delle sue caratteristiche.

In Redfall è presente una forte componenente narrativa, con tante ambientazioni artisticamente ispirate, in un misto tra PvE, co-op e hero shooter che via via sta prendendo più i connotati di un Borderlands. Sarà possibile giocarlo anche totalmente in single player in cui dovremmo indagare su quanto sta accadendo nella cittadina, con una metamorfosi che sta trasformando gli umani in vampiri.

Benché il titolo sia di stampo horror, il comparto artistico spinge molto sulla componente pop, con azioni e personaggi sopra le righe, probabilmente per avvicinare un pubblico giovane. Abbiamo potuto vedere in dettaglio anche la squadra che ci accompagna, con caratteristiche da "hero shooter" in cui ogni personaggio possiede poteri unici, oltre a talenti che possono cambiarne completamente le caratteristiche. Chiaramente il tutto ricorda anche Left 4 Dead, in un mix di idee che rendono Redfall qualcosa di unico sulla carta.

Tutti i bonus e i potenziamenti sono studiati per funzionare adeguatamente sia in single player sia in co-op, appunto per permettere a tutti i giocatori di essere adeguati alle diverse situazioni presenti nel titolo. Non è mancata nemmeno un focus sulle armi, che spaziano da classiche bocche da fuoco a qualcosa di decisamente modificato, studiate specificatamente contro i vampiri, come il lancia-paletti.

Essendo anche un looter shooter, ogni arma ha diversi gradi di rarità, reperibili nell'open world messo assieme da Arkane. Si è cercato di creare una cittadina che fosse familiare a tutti i giocatori, anche se ovviamente modificata dalla catastrofe che si è appena abbattuta su Redfall. Ci si sposta a piedi e non attraverso i veicoli, in una mappa piena di punti di interesse e situazioni in grado di sbloccare missioni secondarie.

Arriverà su Xbox Game Pass dal day one, una soluzione che potrebbe portare tantissimi giocatori quantomeno a provare il nuovo lavoro Arkane. Arriverà nel 2023.