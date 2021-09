Sony Bend Studios creatori di Days Gone al lavoro su un nuovo titolo che presenterà un 'grande concept'

Come è noto, i creatori di Days Gone di Sony Bend Studios stanno attualmente lavorando a un nuovo progetto. E, come promesso da Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, possiamo aspettarci un titolo che presenti "un nuovo fantastico concept".

Che non abbiamo a che fare con un successore di "Days Gone" è stato confermato alcuni mesi fa. Ora, Sony Bend Studios creerà un qualcosa di completamente nuovo, anche se finora non sono stati condivisi dettagli a riguardo. Tuttavia, in risposta ad un tweet dello studio di sviluppo che è alla ricerca di personale per questo progetto, Hermen Hulst ha stuzzicato i fan dichiarando che dovranno aspettarsi qualcosa di grande.

Come ha brevemente promesso, avremo a che fare con un progetto che verrà fuori con "un grande nuovo concept". Sfortunatamente, Hulst non è entrato in ulteriori dettagli. Sony Bend è attualmente alla ricerca di nuovo personale per ricoprire varie posizioni tra cui produttore o designer. Secondo notizie non confermate, il nuovo titolo di Sony Bend Studios è in produzione da settembre 2019.

Si presume che il titolo, dato che si trova ancora nelle fasi iniziali, potrebbe uscire esclusivamente per PlayStation 5, ma ad oggi non c'è ancora nessuna conferma.

Fonte: PSU