Battlefield 2042 il rinvio è ufficiale. La nuova data di uscita non è così lontana

I titoli rinviati sono sempre una spina del fianco tanto dei giocatori quanto degli sviluppatori e dei publisher, e i rumor che volevano anche il tanto atteso Battlefield 2042 tra i giochi che non sarebbero stati pronti per la data di lancio prevista hanno fatto tremare in molti.

La brutta notizia è che i rumor erano veri. Quella bella, per fortuna, è che si tratta di un rinvio non preoccupante, dato che si passa dal 22 ottobre al 19 novembre.

A diffondere la notizia lo stesso team di sviluppo, tramite l'account ufficiale Twitter del gioco: "Abbiamo preso la decisione di spostare il lancio di Battlefield 2042. Il gioco sarà ora rilasciato in tutto il mondo il 19 novembre 2021. Creare la nuova generazione di Battlefield durante una pandemia globale ha creato sfide mai viste prima per i nostri team di sviluppo. Date le proporzioni e le ambizioni del gioco, abbiamo sperato che i nostri team potessero tornare nei nostri studi insieme mentre ci approcciamo verso il lancio. Con le condizioni in corso che non consentono che ciò avvenga in sicurezza, e con tutto il duro lavoro che i team stanno facendo da casa, sentiamo che sia importante prendere del tempo extra per consegnare la nostra visione di Battlefield 2042 ai nostri giocatori. Il vostro entusiasmo per il gioco è stato davvero d'ispirazione. Crediamo nel gioco che stiamo creando, e vi ringraziamo per la vostra pazienza mentre operiamo i tocchi finali all'esperienza. Aggiornamenti sulla Open Beta arriveranno più tardi nel corso del mese. Oskar Gabrielson & il Team di Sviluppo di Battlefield 2042".

Il fatto che si tratti di appena un mese lascia ben sperare che si tratti solo di un'opera di pulizia e rifinitura e non di problemi irrisolti o altre complicanze più gravi. Restiamo in attesa delle novità riguardanti la Open Beta.