Cyberpunk 2077 riceve la patch 1.31 e un video confronta le versioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S

CD Projekt RED ha pubblicato questo martedì la Patch 1.31 di Cyberpunk 2077. L'aggiornamento, ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia, include una moltitudine di modifiche che migliorano l'esperienza di gioco.

Come sempre, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha confrontato le versioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S per capire quanto sia effettivamente efficace questo aggiornamento. Per prima cosa, l'aggiornamento 1.31 porta con sé diversi miglioramenti al gameplay: il team ha risolto i problemi sulla ricarica delle armi e ha apportato modifiche a degli oggetti necessari per alcune missioni che continuavano a rimanere nell'inventario, oltre ad altro.

I video sono due, uno per PlayStation e uno per Xbox. Per quanto riguarda la versione PS4 e PS5, la patch è riuscita a migliorare la performance di entrambe le console. Dall'altra parte, su Xbox One il gioco ha ancora dei problemi di prestazioni nonostante tutte le patch pubblicate dal team di sviluppo polacco finora. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai video.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Wccftech