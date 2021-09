Assassin's Creed e i soliti open-world vi hanno stufati? Ex Ubisoft creano uno studio 'contro' i soliti AAA

Digital Bros, il proprietario di 505 Games, ha annunciato la comproprietà del nuovo studio Nesting Games, che mira a sviluppare giochi single player tripla A senza il modello open world.

Situato a Quebec City, Nesting Games è stato fondato da molti ex sviluppatori Ubisoft che hanno lavorato a titoli come Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising per citarne alcuni, tutti giochi open world. Sembra che ne abbiano abbastanza di questo tipo di gameplay e i progetti del team potrebbero essere molto diversi in futuro.

Il direttore creativo Jordane Thiboust ha dichiarato:

"Vogliamo tornare a creare giochi di ruolo incentrati su immersione, grandi personaggi, narrazione potente e gameplay forte. Ci stiamo allontanando dal modello del 'massive open world', pieno di icone da ripulire, e vogliamo tornare a esperienze basate sui contenuti e che, in definitiva, rispettano il tempo del giocatore. Che giochiate ai nostri giochi per 30 minuti o per una sessione di due ore, ciò che otterrete sono sempre contenuti interessanti e un'esperienza gratificante".

Abramo e Raffaele Galante, titolari di Digital Bros, hanno aggiunto:

"Siamo estremamente grati di essere comproprietari di Nesting Games e di collaborare con sviluppatori molto esperti e visionari. Quebec City è un nuovo hub dell'industria dei videogiochi, e confidiamo che Nesting Games sarà in grado di creare giochi eccezionali con la completa libertà creativa che Digital Bros offre loro".

Finora, Nesting Games ha 18 dipendenti elencati sul suo sito Web ufficiale, anche se stanno cercando un artista 3D esperto, un animatore 3D, un programmatore di intelligenza artificiale, un game designer e un character artist.

Fonte: Wccftech.