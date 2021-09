Gran Turismo 7 avrà ray-tracing, meteo dinamico e fisica migliorata

Gran Turismo 7 è chiamato a riconfermarsi dopo il lavoro di aggiornamento di Gran Turismo 5 che ha portato a Gran Turismo 6, una versione rivista e potenziata di un titolo che è partito col freno tirato e qualche gomma bucata. I Gran Turismo vantano una storia incredibile, ma questa storia è anche macchiata da molti passi falsi, a cominciare da Gran Turismo 2000.

Anche Gran Turismo 7 sembra aver avuto qualche grattacapo ma almeno arriverà in versione completa e senza tagli particolari. Proprio Kazunori Yamauchi, finora rimasto in disparte, ha finalmente cominciato a sbottonarsi sul progetto, rivelando preziose informazioni. Intervistato da Game Watch il boss di Polyphony Digital ha confermato la presenza di alcune feature ormai imprescindibili in un racing game.

Infatti, il meteo dinamico e una fisica migliorata saranno tra le caratteristiche più importanti del titolo, dovute soprattutto alla nuova potenza di calcolo della nuova console ma soprattutto, il ray-tracing. Questa implementazione esclusiva PS5, sarà presente ma non dappertutto. Il nuovo sistema di illuminazione farà una capatina solo durante i replay e nel garage, dove il rendering della nostra vettura è spinto al massimo. Probabilmente serve ancora tempo per un'implementazione in-game, e questo potrebbe spiegare anche il ritardo del nuovo Forza Motorsport.

Fonte: wccftech.com