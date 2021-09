Far Cry 6 avrà il Ray Tracing solo su PC, nulla su PS5 e Xbox Series X

Mentre Far Cry 6 su PC vanterà il Ray Tracing, le versioni PS5 e Xbox Series X|S non supporteranno questa funzione avanzata. Questa notizia non sorprende, visto il cospicuo silenzio di Ubisoft sulla questione. L'editore ha recentemente condiviso un video che pubblicizza i riflessi e le ombre realistici del Ray Tracing di Far Cry 6 per PC, con nessuna delle console che ha ricevuto un trailer simile.

Alla domanda sul Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X|S, Stephanie Brenham, capo programmatrice del team 3D di Ubisoft, ha dichiarato in un'intervista a Wccftech che la tecnica di illuminazione conta come una "funzione solo per PC".

Brenham ha affermato che lo sviluppo dell'hardware di nuova generazione ruotava attorno allo sfruttamento della potenza di ciascuna console per ottimizzare le prestazioni "mirando al 4K e raggiungendo i 60 fps", garantendo allo stesso tempo la comparsa di nuove funzionalità come il sistema meteorologico dinamico su tutte le piattaforme. Anche se non è una sorpresa, Brenham ha anche notato che Ubisoft ha sviluppato il supporto FidelityFX Super Resolution di Far Cry 6 insieme ad AMD per PC.

I commenti di Brenham nell'intervista suggeriscono che gli sviluppatori di Far Cry 6 hanno scelto di dare la priorità alle prestazioni rispetto all'aspetto visivo.

Far Cry 6 arriva su Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 7 ottobre.

Fonte: Pure Xbox e Wccftech