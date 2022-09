Far Cry 6 potrebbe essere lanciato da Ubisoft con un'edizione 'Game of the Year'

Far Cry 6 è stato uno dei giochi Ubisoft più attesi degli ultimi anni. La saga ha un'ottima reputazione grazie a Far Cry 3 e 4, che sono due grandi giochi. Tuttavia, dalla sua uscita, il sesto capitolo ha finito per deludere diversi giocatori della community che si aspettavano una storia all'altezza dell'emblematico e leggendario terzo capitolo della saga.

Ad ogni modo sembra che i lavori dietro Far Cry 6 non siano finiti qui perché a quanto pare il gioco si prepara a ricevere un'espansione. O almeno questo è quello che dicono i leak, leak che provengono da una fonte che ha già intuito in anticipo numerose informazioni in passato.

L'insider Aggiornamenti Lumia su Twitter ha trovato un'immagine nel database Xbox in cui appare Far Cry 6. In esso compare il nome "Game of the Year Upgrade Pass", che sembra includere numerosi contenuti per il gioco. Tra questi️ contenuti troviamo: una nuova espansione, un pass stagionale e un pacchetto "Ultimate".

Far Cry® 6 Game of the Year Upgrade Pass | XBOX pic.twitter.com/e0sneIhMn1 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) September 27, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come sempre quando si tratta di leak, prendete questa notizia con le dovute precauzioni: Ubisoft non ha ancora fatto nessun annucio a riguardo, pertanto toccherà aspettare.

Fonte: PushSquare