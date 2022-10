Far Cry 6 Game of the Year Edition disponibile a sorpresa per l'acquisto con l'espansione in arrivo in futuro

Domani sarà un anno dal lancio di Far Cry 6, quindi è chiaro che Ubisoft ha voluto celebrare questo evento in modo speciale, perché a sorpresa ha messo in vendita l'edizione GOTY del gioco su tutte le piattaforme.

Al suo interno sono inclusi tutti i contenuti del titolo originale insieme al rispettivo season pass, che darà accesso a tutti i suoi contenuti scaricabili e anche a Far Cry 3: Blood Dragon. Inoltre, ha anche tutti gli aggiornamenti pubblicati fino ad oggi che aggiungono una nuova modalità di difficoltà, cambio munizioni, ecc.

Al di là di tutto ciò, una cosa che colpisce è che questa edizione servirà a sbloccare la futura espansione chiamata "Naufragio tra i Mondi", anche se al momento non è stato indicato se questa potrà essere acquistata separatamente e non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito al contenuto che offrirà ai giocatori.

E' possibile quindi acquistare Far Cry 6 Game of the Year sugli store ad un prezzo di 119,99 euro.

Fonte: PlayStation Store