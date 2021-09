Halo invade Solitario e Mahjong con uno strambo crossover

La campagna pubblicitaria di Halo Infinite non si ferma e ora sta arrivando un nuovo crossover di Halo per alcuni giochi piuttosto insoliti. Ora Master Chief e la sua compagnia saranno i protagonisti sia del Mahjong che di Microsoft Solitaire.

I temi Halo sono ora disponibili per le versioni Microsoft di entrambi i giochi e sono completamente gratuiti. A prima vista può sembrare strano che Microsoft stia prendendo di mira i suoi giochi casuali in questo modo, ma Solitaire e Mahjong sono estremamente popolari.

Con questo nuovo crossover di Halo, nel caso di Solitaire, le carte sono state rinnovate e ora tutte mostrano i personaggi di Halo invece dei normali Fante, Regina e Re. Le gemme Mahjong sono state modificate per assomigliare alle medaglie multiplayer di Halo. Microsoft Solitaire in particolare è un gioco di carte che viene ancora giocato da milioni di persone nel mondo pertanto questo crossover porta una ventata di novità per tutti coloro che vogliono dare un tocco particolare all'aspetto delle proprie carte.

Una piccola anteprima del tema.

Il lancio di Halo Infinite è previsto per l'8 dicembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One e sicuramente sono previste altre promozioni prima del lancio.

