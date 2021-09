'Call of Duty: Warzone è un gioco per bambini di 11 anni'

Il popolare streamer di YouTube Dr Disrespect ha trasmesso in streaming Call of Duty: Warzone, ma potrebbe non farlo più. Secondo lo streamer, Warzone è pensato per bambini di 11 anni.

Durante un recente live stream su YouTube, Dr Disrespect ha suggerito che potrebbe smettere di giocare a Call of Duty: Warzone fino al lancio di Vanguard. Si prevede che Call of Duty: Vanguard cambierà il battle royale in alcuni modi, inclusa l'aggiunta di un nuovissimo sistema anti-cheat e di una mappa a tema della seconda guerra mondiale.

Durante lo streaming su YouTube, Dr Disrespect è stato raggruppato con TimtheTatman e ZLaner in Call of Duty: Warzone. Tra una partita e l'altra, Dr Disrespect è stato notevolmente infastidito dal gioco. Poco dopo che TimtheTatman ha lasciato il livestream, lo streamer ha iniziato a condividere i suoi sentimenti su Warzone.

Dr Disrespect ha dichiarato che sta "considerando sinceramente di smettere" di giocare al battle royale di Call of Duty. Ha confermato di essere interessato a cambiare le cose negli streaming futuri con Apex Legends e un torneo Call of Duty 1v1. Lo streamer ha anche affermato che Warzone è un noioso "snooze fest" che lo sta facendo annoiare.

A differenza di Warzone, Dr Disrespect si è lamentato della velocità della open beta di Call of Duty: Vanguard. I fan dello streamer che amano guardarlo giocare a Call of Duty potrebbero essere sorpresi di vederlo giocare presto a qualcos'altro a causa dell'interesse vacillante.

"Semplicemente non ho passione, nessun interesse a giocare a un gioco progettato per bambini di 11 anni", ha detto. "O ragazzi di 11 anni o uomini di 85 anni. Il gioco si è trasformato in uno scherzo a questo punto, e non mi piace".

Sebbene Dr Disrespect abbia riservato dure critiche a Call of Duty: Warzone, è interessato ai cambiamenti in arrivo con Vanguard. Il lancio della nuova mappa potrebbe incuriosire lo streamer abbastanza da giocare a Warzone più che mai, ma potrebbe ridurre i contenuti di COD fino ad allora.

Call of Duty: Warzone è ora disponibile su PlayStation, Xbox e PC.

Fonte: Gamerant.