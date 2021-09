Gran Turismo 7 offrirà l'upgrade da PS4 a PS5 ad un costo di 10 euro

Pochi giorni fa Polyphony Digital ha dettagliato le versioni per il 25° anniversario e i bonus per chi preordina Gran Turismo 7. Tra le varie informazioni, attraverso il PlayStation Blog troviamo anche quanto costerà il passaggio dalla versione PS4 a quella PS5.

L'upgrade next-gen di Gran Turismo 7 costerà 10 euro: non si tratta di una novità, dato che Sony aveva già dichiarato in precedenza che tutti gli upgrade dei suoi titoli first party avranno un costo e non saranno più gratuiti.

"Chi vuole passare dalla Standard Edition PS4 di Gran Turismo 7 alla Digital Standard Edition per PS5, avrà la possibilità di farlo al prezzo di 10 € all'uscita del gioco" afferma la descrizione presente all'interno di PlayStation Blog. Per sapere tutti i dettagli sui bonus preordine e sulle edizioni per il 25° anniversario potete cliccare qui.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 4 marzo 2022.

Fonte: PlayStation Blog