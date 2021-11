Battlefield 2042 avrà tre grossi aggiornamenti entro la fine dell'anno

In questo momento Battlefield 2042 non è il videogioco che tutti ci aspettavamo, pieno di buone idee ma contornato da altrettanti spigoli traducibili in bug, glitch, mancanze tecniche e della user experience. Ma DICE non è un team che lascia correre ed è già a lavoro per portare i campi di battaglia così come erano stati pensati inizialmente.

Arriveranno infatti tre grossi aggiornamenti entro l'anno, il primo già il 25 novembre. Il primo, porterà sostanziali aggiustamenti, soprattutto al bloom delle armi fin troppo accentuato tanto da sembrare a tratti Halo Reach. Anche la salute dei mezzi verrà migliorata ma per altre correzione, occorrerà aspettare il secondo aggiornamento.

A inizio dicembre, arriverà appunto il secondo update, definito come il più grande aggiornamento post lancio. Qui vi saranno molte delle correzioni tecniche e di equilibrio. Sul terzo, non abbiamo ancora una data, ma DICE spera di lanciarlo entro le vacanze natalizie. Anche qui, aspettiamo grosse correzioni, ma anche aggiunzioni come la possibilità di vedere chi può curare o la benedetta chat vocale, incredibilmente assente anche nell'Hazard Zone.

