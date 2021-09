Battlefield 2042, svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Electronic Arts e DICE hanno annunciato che l'accesso anticipato alla beta di Battlefield 2042 inizierà il 6 ottobre e durerà fino al 7 ottobre. Quindi, l'accesso alla open beta inizierà l'8 ottobre e durerà fino alla chiusura il 10 ottobre.

Oltre a questo, sono stati annunciati anche i requisiti di sistema per la beta, che forniscono ai giocatori PC dettagli sull'hardware di cui avranno bisogno per giocare comodamente. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati per far girare al meglio la beta di Battlefield 2042.

Requisiti minimi:

Sistema Operativo: 64-BIT Windows 10

Processore (AMD): AMD Ryzen 5 3600

Processore (INTEL): Core 15 6600K

Memoria RAM: 8GB

Memoria Video: 4GB

GPU (NVIDIA): NVIDIA Geforce GTX 1050 TI

GPU (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Richiede una connessione ad Internet

Spazio libero su disco: 100GB SSD

Requisiti consigliati:

Sistema Operativo: 64-BIT Windows 10

Processore (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

Processore (INTEL): INTEL Core 17 4790

Memoria RAM: 16GB

Memoria Video: 8GB

GPU (NVIDIA): NVIDIA Geforce RTX 3060

GPU (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Richiede una connessione ad Internet

Spazio libero su disco: 100GB SSD

Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Fonte: GamesRadar