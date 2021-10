Battlefield 2042, è già possibile il pre-download della beta su tutte le piattaforme

I fan desiderosi di entrare in azione in Battlefield 2042 durante l'open beta possono ora prepararsi. L'ultimo test per l'attesissimo prossimo capitolo dell'iconica serie Battlefield è previsto per il 6 ottobre e il 9 ottobre, con l'inizio dell'accesso anticipato domani, seguito dal 7 ottobre per il resto dei giocatori.

Per accedere alla parte di accesso anticipato di questo test, dovrete aver prenotato una copia di Battlefield 2042. Per le persone che vogliono provare prima di acquistare devono aspettare fino a quando l'open beta non entrerà a pieno regime nel corso della settimana. La dimensione del file è di circa 20 GB, secondo gli utenti che hanno iniziato a scaricare il gioco.

Questo sarà l'unico test prima della nuova data di uscita ufficiale del gioco a novembre, dopo essere stato rinviato il mese scorso, e darà ai giocatori un assaggio di ciò che possono aspettarsi dal gioco al momento del lancio. Ci sono solo due modalità in mostra durante l'Open Beta: Conquer, la classica esperienza di Battlefield, e Orbital, in cui i giocatori hanno il compito di combattere attorno a un razzo che si prepara al lancio.

Battlefield 2042 sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 19 novembre.

Fonte: Windows Central