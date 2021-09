Battlefield 2042, svelate le dimensioni della beta per PS5

Battlefield 2042, il popolarissimo sparatutto di guerra in prima persona ha rubato la scena durante EA Play Live in estate, in gran parte grazie alla vetrina della nuovissima modalità di gioco che ha ottenuto molte reazioni positive da parte dei fan. I giocatori non devono aspettare ancora molto ora, con l'accesso anticipato che inizia il 6 ottobre e l'open beta che inizierà l'8 ottobre.

EA e DICE hanno recentemente rilasciato alcuni filmati che pubblicizzano ciò che sarà coinvolto nella beta e ciò a cui i giocatori possono accedere completamente prima dell'uscita del gioco nel corso dell'anno. Con questo in mente, i giocatori si chiederanno quanto spazio avranno bisogno di riservare per giocare alla Beta di Battlefield 2042.

Grazie a PlayStation Game Size è stata condivisa questa informazione in anticipo, con 16,861 GB di spazio richiesto su PlayStation 5. Tuttavia, tenete presente che questo non include eventuali aggiornamenti o patch del day one, che potrebbero aumentare la dimensione di qualche GB in più, quindi risparmiate un po' più di spazio del necessario per ogni evenienza.

Battlefield 2042 sarà lanciato il 19 novembre 2021 per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One.