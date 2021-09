Fall Guys da Guinness World Record: è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre

L'arrivo di Fall Guys: Ultimate Knockout su PlayStation lo scorso anno, incluso nei giochi PlayStation Plus di agosto, è stato un grandissimo successo, facendo registrare numeri sorprendenti di giocatori e spettatori su Twitch. Il gioco, per quanto non dirompente come all'inizio, sta ottenendo ancora ottimi numeri, dopo la pubblicazione su Swtich e l'arrivo annunciato su Xbox.

Ma non finisce qui, poiché alcune ore fa il gioco ha ricevuto un riconoscimento direttamente dal Guinness World Record, in cui è stato inserito come gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre.

? Big W Alert ?



Fall Guys has been added into the @GWR Guinness World Records as the

most downloaded PlayStation Plus game of all-time!



Shout out to you all for making this possible ? pic.twitter.com/RwffYnZB4R — Fall Guys - Are ye having 5.FUN? ? (@FallGuysGame) September 24, 2021

Il successo di Fall Guys dipende da numerosi fattori, tra cui l'immediatezza dell'esperienza, l'accessibilità, la sua natura scanzonata e la capacità di Mediatonic di tenere alta l'attenzione con le novità e le collaborazioni proposte ogni stagione. Al momento è in svolgimento la stagione 5, che ha introdotto il tema della giungla, con nuove competizioni e mappe, oltre che skin a tema. Tra non molto dovrebbe essere annunciata la Stagione 6, su cui però non si hanno ancora informazioni.

Fall Guys: Ultimate Knockout è disponibile su PlayStation 4 e 5, PC, Nintendo Switch ed è in arrivo anche su Xbox One e Series X/S.

