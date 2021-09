Halo Infinite su PC, 343 Industries promette di offrire ai giocatori un'esperienza di prima classe

Uno sviluppatore di Halo Infinite ha riposto alle preoccupazioni sollevate da uno streamer, per quanto riguarda la versione PC del gioco, soprattutto sui controlli di tastiera e mouse. Lo streamer Alex "Goldenboy" Mendez ha criticato i controlli PC in un video.

"C'è davvero un qualcosa di strano in corso con il gameplay di base. Ci sono stati momenti in cui sparavo a qualcuno e vedevo che anche se la mia mira era giusta sul giocatore, il proiettile scompariva o andava totalmente in un'altra direzione". Goldenboy ha continuato affermando che, secondo la sua esperienza, i giocatori che usano i controller hanno un vantaggio rispetto a chi utilizza tastiera e mouse.

A tal proposito, il community manager di 343 Industries John Junyszek ha risposto allo YouTuber su Twitter, affermando che il multiplayer di Halo Infinite otterrà una serie di miglioramenti a prestazioni, mira e molto altro su PC. "Ho parlato con il team PC e hanno confermato che i miglioramenti porteranno ad un'esperienza di prima classe al momento del lancio".

There are known issues in the tech preview build, but the good news is that most of them have already been addressed internally and are guaranteed for launch. Rest assured though, we'll continue to improve and optimize the experience in every area they can before launch ? (2/2) — John Junyszek (@Unyshek) September 28, 2021

Lo sviluppatore ha inoltre affermato che la versione di Halo Infinite del beta test rappresenta una vecchia versione del gioco e che molti dei problemi segnalati in realtà sono già stati risolti.

La prossima beta multiplayer di Halo Infinite si svolge questo fine settimana, dal 1° al 3 ottobre, con Big Team Battle.

