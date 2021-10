Halo Infinite in performance mode mostra i muscoli di Xbox Series X a 120FPS

Il secondo weekend della Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite è ormai iniziata e Digital Foundry ne ha approfittato per dei test approfonditi sulla versione Xbox Series X. I miglioramenti sembrano tangibili rispetto alla build di agosto, con la versione console che può puntare ai 120FPS in versione Performance Mode. Sembra funzionare alla perfezione, con un solo piccolo calo della durata di un battito di ciglio.

Questa versione dunque, potrà essere all'altezza di quella PC, che dovrebbe essere la punta di diamante tecnica, anche perché il tutto oscilla tra una risoluzione di 1080p e 1440p e animazioni bloccate a 60FPS. Ma nonostante ciò, anche sull'ammiraglia Microsoft il colpo d'occhio è davvero notevole. Su Series S, la piccolina della casa, le performance sono limitate come ci si aspetterebbe, con 60FPS comunque garantiti a una risoluzione di 1080p dinamica.

Ritorniamo sul "dovrebbe" della versione PC: ci sono ancora problemi, anche per i pochi fortunati che hanno una RTX 3090, che non garantisce i 120FPS nemmeno a 1440p. Col passare del tempo, i problemi cambiano evidentemente, dove fino qualche anno fa avere il 60FPS a 1080p significava essere al top del top. La nuova patch comunque, dovrebbe aumentare il frame rate del 15%. Arriveranno nuovi test in seguito.