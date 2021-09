Halo Infinite: le reazioni alla beta di Marcus Lehto, il co-creatore della saga

La beta multiplayer di Halo Infinite sembra avere avuto successo, con 343 pronta ad apportare i dovuti accorgimenti prima della release ufficiale dell'8 dicembre. Tralasciando qualche piccolo problemino dovuto alla natura della build, il multiplayer di Halo sembra già comunque essere a buon punto, divertendo anche il co-creatore storico della serie, Marcus Lehto.

Sue le parole di approvazione in un tweet: "Il combattimento è fresco ma familiare e il gioco ha un aspetto fantastico. Belli anche i design delle mappe". Queste non sono parole da prendere sottogamba, in quanto lo stesso Lehto si era definito preoccupato dall'andamento dello sviluppo del titolo, notando però nel corso del tempo, tutto il lavoro di miglioramento da parte di 343, come riferito lo scorso luglio:

Having a great time playing Halo Infinite this weekend. Combat is fresh yet familiar and the game looks fantastic. Beautiful map designs too. — Marcus Lehto (@game_fabricator) September 26, 2021

"Come artista e direttore creativo che guarda al gioco in generale, [sono] davvero impressionato da dove traggono ispirazione e da come stanno in qualche modo rifacendosi ad alcuni dei design originali [..] Non stanno solo copiando le cose alla lettera. Lo stanno rendendo unico per Infinite. È davvero bello. Non mentirò, sono un po' geloso perché penso che sembri uno dei migliori Halo che sia stato creato finora."

Tutto questo ovviamente senza avere alcuna idea su come sarà il single player, ma possiamo aspettarci novità molto presto. Nel frattempo, ll prossimo beta test di Halo Infinite inizierà il 30 settembre e inviterà i giocatori a provare Big Team Battle per la prima volta.

Fonte: gamespot.com