Hideo Kojima al lavoro con Microsoft e Sony non sarebbe un problema, secondo Jeff Grubb

Sono alcuni giorni che girano voci sulla possibilità che Kojima Productions e Hideo Kojima stesso siano al lavoro su un progetto legato a Silent Hill, in collaborazione con Sony. Nello stesso tempo, è emerso recentemente che il designer potrebbe essere impegnato nella realizzazione addirittura di un'esclusiva Microsoft.

Nonostante le due cose possano sembrare conflittuali, secondo il giornalista Jeff Grubb non è da escludere che Kojima sia al lavoro sui due giochi contemporaneamente. Questo non sarebbe un problema perché. sempre secondo Grubb, Kojima avrebbe firmato un accordo con Microsoft che non include nessuna clausola di non-competitività, permettendogli di muoversi a suo piacimento in altri progetti.

Not too surprised. Last I heard, Microsoft and Kojima has signed that letter of intent, and there was never a non-compete. Seems like Sony would want to stay aggressive. https://t.co/lsrGs8e4i4 — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 2, 2021

È quindi assolutamente possibile che Kojima stia lavorando a più videogiochi, che questi siano legati a Silent Hill o a ipotetiche nuove IP. Al di là di questo, restiamo assolutamente ansiosi di sapere quale sarà davvero il futuro di Kojima Productions e quali titoli sono pronti a regalarci, dopo l'indimenticabile Death Stranding.

Fonte: Twitter