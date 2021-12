Activision ed i QA tester di Call of Duty Warzone licenziati: i dipendenti di Raven Software protestano

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia di un gruppo al controllo qualità di Call of Duty Warzone che sarebbe stato licenziato da Activision dopo aver promesso una serie di aumenti.

Ora i dipendenti di Raven Software si sono uniti per protestare contro questa scelta. "In risposta agli eventi di venerdì, il team di controllo qualità di Raven e altri membri dello staff di Raven sciopererà con una richiesta singolare: a ogni membro del team di controllo qualità, compresi quelli licenziati venerdì, devono essere offerte posizioni a tempo pieno", si legge una dichiarazione del personale.

"Il dipartimento di controllo qualità di Raven è essenziale per il funzionamento quotidiano dello studio nel suo insieme. La risoluzione dei contratti dei tester ad alte prestazioni in un momento di lavoro costante e profitto mette a rischio la salute dello studio. Inoltre, queste azioni vanno direttamente contro la cultura positiva che Raven ha creato nel corso degli anni. L'obiettivo finale è garantire la continua crescita di Raven come studio e promuovere una comunità positiva per tutti coloro che ci lavorano".

We watched in shock today as our peers at Raven lost their employment in real time. With all of our efforts to improve the lives of our contractors, this is a great wound for all of us--and an incredible break of the trust the company has asked us for. Know we stand with you.? — ABetterABK ? ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 4, 2021

Il gruppo di dipendenti ABetterABK ha twittato il loro supporto: "Oggi abbiamo assistito scioccati alla perdita del lavoro dei nostri colleghi di Raven in tempo reale. Con tutti i nostri sforzi per migliorare la vita dei nostri appaltatori, questa è una grande ferita per tutti noi - e un'incredibile rottura della fiducia che l'azienda ci ha chiesto. Sappiate che siamo al vostro fianco. Questo non ha solo distrutto il morale della nostra forza lavoro, ma ha cancellato la fiducia nell'azienda che ci chiedeva regolarmente pazienza per migliorare la nostra vita lavorativa".

