Assassin's Creed Valhalla è il secondo titolo più redditizio nella storia di Ubisoft

Assassin's Creed: Valhalla è stato lanciato lo scorso novembre ma è già diventato il secondo titolo più redditizio nella storia di Ubisoft, ha annunciato il publisher nei suoi risultati finanziari per la prima metà dell'anno fiscale.

Per i sei mesi chiusi al 30 settembre, Ubisoft ha registrato un calo delle vendite nette di meno dell'1% anno su anno a 751 milioni di Euro, con vendite del secondo trimestre in aumento del 21% a 399 milioni di Euro.

"Abbiamo ottenuto una solida performance nel secondo trimestre, con ricavi ben al di sopra degli obiettivi", ha affermato Frédérick Duguet, CFO di Ubisoft. "Questo è stato guidato dalla profondità e dalla forza del nostro portfolio di IP di proprietà, incluso il notevole successo di Assassin's Creed Valhalla".

Le prenotazioni nette per il primo semestre sono diminuite del 5% anno su anno a 718 milioni di Euro, in calo del 5% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, il publisher ha sottolineato che le sue prenotazioni nette del secondo trimestre sono aumentate del 13,8% anno su anno a 392 milioni di Euro.

Ubisoft ha registrato un utile netto consolidato di 1,6 milioni di Euro, in forte calo rispetto ai 22,1 milioni di Euro dello scorso anno (25,7 milioni di dollari).

Ubisoft ha anche confermato il suo programma di uscite per il resto dell'anno, con una line-up guidata da Just Dance 2022, Riders Republic, Monopoly Madness e Far Cry 3 Blood Dragon Remastered.

"Il settore è fiorente e in rapida evoluzione, offrendoci nuove sfide e opportunità", ha affermato Yves Guillemot, CEO e co-fondatore di Ubisoft.

"I giocatori hanno un impatto più profondo sui mondi con cui stanno interagendo e le scoperte tecnologiche stanno aprendo nuove strade promettenti. In questo contesto favorevole, continuiamo a investire per portare i nostri più grandi franchise e nuovi marchi a un pubblico significativamente più ampio".

Fonte: Gamesindustry.biz.