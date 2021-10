Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök: leak e dettagli della terza grande espansione

Sembra proprio che la terza grande espansione di Assassin's Creed Valhalla stia progressivamente prendendo forma grazie a leak e parecchi dettagli presenti all'interno dell'ultima patch del gioco.

Le informazioni presentate dal noto leaker specializzato nell'universo di Assassin's Creed, j0nathan, parlerebbero chiaro e rivelerebbero il nome dell'espansione ma anche trofei e achievement. Di conseguenza i dettagli non mancano anche se ovviamente manca l'ufficialità.

Ubisoft ha semplicemente confermato che ci sarebbe stato un secondo anno di contenuti post-lancio e ha mostrato la porta di Muspelheim tra gli indizi di ciò che verrà ma per il momento tutto ciò che seguirà deriva da leak e datamining. La terza espansione di Assassin's Creed Valhalla a quanto pare è Dawn of Ragnarök.

Qui di seguito sono presenti dei possibili spoiler sull'espansione, nulla di ufficiale, come sottolineato, né di particolarmente approfondito ma in caso non vogliate rischiare assolutamente nulla siete avvisati.

Le informazioni raccolte attraverso il datamining indicano che l'espansione è ambientata nel reame dei nani di Svartalfheim, che si trova alle prese con quella che sembrerebbe un'invasione da parte delle forze di Muspelheim.

Tra gli achievement al di là dei classici "completa tutti i territori di Svartalfheim" e affini spicca anche "migliora al massimo il Parabraccio (o Bracciale) di Odino, un oggetto che potrebbe essere una sorta di nuovo equipaggiamento particolarmente potente o centrale nella trama. Ci sarebbe spazio anche per nuove peculiari abilità come una breve invisibilità, l'abilità di volare come corvo, poteri legati al ghiaccio o ancora la capacità di resuscitare un nemico caduto (probabilmente per averlo come alleato).

Sembra in sostanza che Dawn of Ragnarök si focalizzi quasi completamente sull'aspetto più mitologico dell'universo vichingo. Vi piacerebbe un'espansione di questo tipo?

