Battlefield 2042 un'altra tegola? I dati di vendita sarebbero molto inferiori rispetto a quanto dichiarato

Sembra che Battlefield 2042 "ne combini più di Bertoldo", dandosi zappe sui piedi in continuazione che lo hanno portato ben presto nel baratro videoludico, tra server vuoti, rimborsi e ora, forse, anche dati di vendita falsi. Effettivamente, la prima settimana dello sparatutto DICE sembrava essere andata a gonfie vele, risultando anche tra i più venduti su PlayStation 5 nel 2021.

Questa scoperta arriva dal giornalista Tom Henderson, spiegando i dati pubblicati da Electronic Arts e DICE potrebbero essere tutt'altro che veritieri. Sembra infatti, che nel novero delle vendite siano contenuti i rimborsi ma anche la prova di 10 ore, concessa agli abbonati di EA Play. Si attendono dichiarazioni ufficiali in tal senso ─ che non arriveranno ─ ma se davvero così fosse, la situazione Battlefield 2042 sarebbe ben più grave del previsto.

I've also been told the 4.23M sales number for #Battlefield2042 that I reported for week 1 sales are in fact "Total Players cumulatively" - So people who got refunds and played via the 10 hours trial are included in this number. pic.twitter.com/bXvcqbPV0d — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sono ancora previste espansioni della Stagione 1 e l'introduzione della nuova mappa Exposure, ma visto l'andazzo, sembra davvero difficile risollevare un titolo che a questo punto, sembra aver creato un solco incolmabile con i giocatori.

Fonte: Gamingbolt.com