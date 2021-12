Battlefield 2042: i giocatori stanno scoprendo pubblicità all'interno del gioco

Battlefield 2042 ha subito un lancio non proprio di successo e, tra i problemi tecnici e di rete alla base di giocatori in generale, delusa dallo stato in cui il gioco è stato lanciato rispetto a quanto promesso, lo sparatutto non è esattamente nella forma migliore proprio adesso.

Ora si aggiunge anche la pubblicità nel gioco sotto forma di cartelloni e poster, e mentre questi prodotti non influenzano di certo il gameplay in qualche modo tangibile, i product placement non sono benvoluti dai giocatori.

Come riportato attraverso una serie di screenshot, i giocatori di Battlefield 2042 hanno notato pubblicità e product placement nel gioco, tra cui il mouse Logitech G502 che è stato individuato nel gioco. Ovviamente, questo tipo di pubblicità non è esattamente una novità nei giochi Battlefield, o nei titoli pubblicati da EA nel loro insieme, ma per un gioco che ha avuto molta cattiva stampa così com'è, forse EA non dovrebbe affrettarsi a trovare altri modi per monetizzalo, almeno non fino a quando DICE non avrà portato il gioco a un livello accettabile.

Battlefield 2042 è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: MP1ST