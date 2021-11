Battlefield 2042 è il Battlefield 'principale' con la valutazione peggiore

I fan ovviamente speravano che Battlefield 2042 dominasse il genere FPS, ma tuttavia non è così, visto che il gioco ha registrato un nuovo record (in negativo). Si tratta del gioco della serie principale ad avere una valutazione al ribasso.

Metacritic, il portale leader per l'aggregazione delle recensioni, è piuttosto critico per i risultati dei videogiochi in generale. Su Metacritic, il punteggio varia in base alle piattaforme, che nel caso di Battlefield 2042 sono tre: Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Per ogni prodotto, viene calcolata la media dei punteggi di ciascuna recensione e per Battlefield 2042 sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

Xbox Series X/S: 64

PlayStation 5: 68

PC: 71

Con l'aggregazione dei voti pubblicata da Metacritic, ogni altro gioco di Battlefield ha avuto più successo dell'ultimo capitolo della serie. Battlefield 2042 sembra faticare a soddisfare le richieste dei fan e ha suscitato un enorme contraccolpo nella community.

Rispetto ai precedenti giochi del franchise, Battlefield Hardline è il punteggio più vicino a Battlefield 2042, ma mantiene ancora un terreno più alto, mettendo Battlefield 2042 nel peggior posto nella storia del franchise.

